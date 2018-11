Ulkomaat

Kalifornian maastopaloissa on kuollut ainakin yhdeksän – ”Tämä on ollut pahin mahdollinen tapahtuma”

Kalifornian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liekit

Yhteensä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viranomaiset