Ulkomaat

Tutkimus: Tyttöjen sukuelinten silpomiset ovat vähentyneet merkittävästi Afrikassa sitten 1990-luvun alun

Tyttöjen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eteläafrikkalaisist

a

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksessa