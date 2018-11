Ulkomaat

Amnesty peruu Myanmarin Aung San Suu Kyin ihmisoikeus­palkinnon – ”Olemme syvästi tyrmistyneitä”

Ihmisoikeusjärjestö

Myanmarin

Suu Kyi

