Amerikkalaismediat: Trump antamassa potkut kansallisen turvallisuuden ministerille ja etsii korvaajaa myös kansliapäällikölleen

Ulkomaat

Amerikkalaismediat: Trump antamassa potkut kansallisen turvallisuuden ministerille ja etsii korvaajaa myös kan

Yhdysvaltalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nielsen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nielsenin