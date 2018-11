Ulkomaat

Kalifornian maastopalot ovat vaatineet jo 50 kuolonuhria

Kalifornian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paradisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjois-Kaliforniassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy