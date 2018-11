Ulkomaat

Oikeiston pääministeri­ehdokas kaatui historiallisessa äänestyksessä Ruotsissa – Ruotsidemokraattien Åkesson:

Kristerssonin suunnittelemaan hallitukseen olisivat kuuluneet vain kokoomus ja kristillisdemokraatit, mutta se olisi tarvinnut ruotsidemokraattien kyllä-ääniä saadakseen myöhemmin budjettinsa läpi.



Tämä johtuu siitä, että vasemmistopuolueet sosiaalidemokraatit, ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue saivat vaaleissa valtiopäiville yhden paikan enemmän kuin porvaripuolueiden nelikko.



”Olisi ainutlaatuista Ruotsin historiassa, että nationalistinen ja populistinen puolue päästettäisiin tällaiseen asemaan”, keskustajohtaja Annie Lööf https://www.hs.fi/haku/?query=annie+loof sanoi keskiviikkona Ruotsin valtiopäivillä juuri ennen äänestystä.



”He näkevät muualta tulevat vain uhkana ja asettavat ihmiset toisiaan vastaan”, Lööf sanoi vakavalle ja hiljaiselle valtiopäiväsalille.



Ruotsidemokraatit tiedottivat eilen tiistaina, että ne painavat äänestyksessä kyllä-nappia. Tämä oli hienoinen yllätys osalle ruotsalaisista politiikan kommentaattoreista.



Puolueen puheenjohtaja Jimmie Åkesson https://www.hs.fi/haku/?query=jimmie+akesson on tähän mennessä sanonut, että hänen puolueensa pyrkii kaatamaan kaikki hallitukset, jotka eivät anna ruotsidemokraateille riittäviä takuita heidän äänestäjiensä huomioimisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa entistä kireämpää maahanmuuttopolitiikkaa ja lisärahaa poliisille.



Kokoomusjohtaja Kristersson ei edelleenkään ole suostunut neuvottelemaan Åkessonin kanssa, eikä julkisuudessa ole muutenkaan ollut merkkejä selkeistä myönnytyksistä ruotsidemokraateille.



Åkesson antaa kuitenkin ymmärtää, että heidän kannaltaan myönteisiä viestejä on saatu.



”Niiden signaalien perusteella, joita olemme saaneet, meillä on hyvät syyt olettaa, että kokoomuksen ja kristillisdemokraattien hallitus antaa meille edellytykset saada vaikutusvaltaa politiikkaan tulevien neljän vuoden aikana”, Åkesson sanoo ruotsidemokraattien tiedotteessa http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/sverigedemokraterna-roestar-ja-till-kristersson-2796233 .



Tiedotteessa sanotaan myös, että ruotsidemokraateilla on ”pidemmälle tähtääviä syitä” äänestää Kristerssonin puolesta. ”Poliittinen maisema muuttuu, blokkipolitiikka murtuu ja uudet konfliktilinjat johtavat uusiin, ajankohtaisempiin ryhmittymiin.”



Suomeksi sanottuna tämä tarkoittaa, että ruotsidemokraatit toivoo porvariallianssin murtuvan nyt pysyvästi. Näin ollen uusi oikeiston valtaryhmittymä muodostuisi tulevaisuudessa juuri kokoomuksesta, kristillisdemokraateista ja ruotsidemokraateista. Tämä on ollut Åkessonin tavoite jo vuosikausia.



”Tältä ryhmittymältä puuttuu vain 21 paikkaa, jotta se saisi enemmistön valtiopäivillä, ja useimpien arvioiden mukaan sen saavuttaminen on hyvin todennäköistä lähitulevaisuudessa”, Åkesson jatkaa tiedotteessa.



Ruotsidemokraatit tähtää siis päätöksellä jo seuraaviin vaaleihin. Syyskuun vaaleissa Ruotsidemokraatit sai 17,5 prosenttia äänistä. Kasvu edellisiin vaaleihin oli merkittävä, mutta puolue pysyi kolmanneksi suurimpana puolueena sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen jälkeen.





Åkessonin taktiikka voi hyvinkin toimia. Kyllä-äänillään ruotsidemokraatit antoivat keskustalle ja liberaaleille entistä selkeämmän syyn ottaa etäisyyttä kokoomukseen ja kristillisdemokraatteihin. Lyhyellä aikavälillä tämä jako kuitenkin lisää vasemmistohallituksen todennäköisyyttä.



Kristerssonin jälkeen seuraavaksi äänestetään todennäköisesti jälleen sosiaalidemokraattien Stefan Löfvenistä https://www.hs.fi/haku/?query=stefan+lofvenista . Hänen vanha hallituksensa äänestettiin pian vaalien jälkeen nurin porvariallianssin ja ruotsidemokraattien voimin.



Nyt hänellä voi kuitenkin olla mahdollisuus nousta uudelleen pääministeriksi, jos hän onnistuu houkuttelemaan keskustan ja liberaalit mukaan leiriinsä.



Keskiviikon äänestyksen ehkä merkittävin seuraus on porvariallianssin keskellä kulkevan kuilun syveneminen.



Kristerssonia vastaan äänestäneiden liberaalien johtaja Jan Björklund https://www.hs.fi/haku/?query=jan+bjorklund sanoi puheessaan, että hän ei ole koskaan aikaisemmin saanut vastaavaa vihaviestien tulvaa oikeiston edustajilta kuin ennen tätä äänestystä.



Björklund sanoi, että liberaalit olisivat ilman muuta äänestäneet Kristerssonin puolesta, jos kyse olisi vain hänestä ja hänen politiikastaan. ”Tässä on kuitenkin kyse jostakin paljon suuremmasta”, Björklund sanoi.



Sen jälkeen hän muistutti oikeistopopulismin noususta Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.



Ruotsidemokraattien johtaja Åkesson puolestaan totesi puheessaan, että Ruotsin politiikan vanhat tavat eivät nykytilanteessa enää toimi. Hän muistutti, että ruotsidemokraatteja äänesti yli miljoonaa ruotsalaista.



”Emme vaadi suurempaa vaikutusvaltaa kuin minkä se antaa. Emmekä ole vaatineet mahdottomia”, hän sanoi.



Hän vetosi esimerkkeihin naapurimaista, joissa vastaavat puolueet on otettu mukaan yhteisiin poliittisiin keskusteluihin ja aina hallitukseen asti. ”Katsokaa Norjaa, katsokaa Suomea!” hän vetosi.



Norjassa oikeistopopulistinen edistyspuolue on mukana konservatiivien johtamassa hallituksessa. Suomessa perussuomalaiset ja sittemmin siniset ovat istuneet hallituksessa yhdessä keskustan ja kokoomuksen kanssa. Perussuomalaiset tekevät ruotsidemokraattien kanssa tiivistä yhteistyötä.