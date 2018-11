Kolme miestä todettiin syyllisiksi terrori-iskun suunnittelusta Australiassa – miesten oli tarkoitus iskeä jouluna vuonna 2016

Ulkomaat

Kolme miestä todettiin syyllisiksi terrori-iskun suunnittelusta Australiassa – miesten oli tarkoitus iskeä jou

Kolme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hamza Abbasin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Silloinen