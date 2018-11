Pääministeri Maylla on nyt kohtalon hetket, kun vastahankaiset ministerit pitää puhua brexit-sopimuksen puolelle – HS näyttää Mayn esiintymisen suorana noin kello 13.45

Ulkomaat

Pääministeri Maylla on nyt kohtalon hetket, kun vastahankaiset ministerit pitää puhua brexit-sopimuksen puolel

Lontoo / Bryssel

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Britannia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brysselissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brexit-sovun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy