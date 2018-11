Britannia ja EU löysivät alustavan sovun, mutta peli ei ole vielä pelattu: HS kokosi tärkeimmät kysymykset 585-sivuisesta brexit-sopimuksesta

Ulkomaat

Britannia ja EU löysivät alustavan sovun, mutta peli ei ole vielä pelattu: HS kokosi tärkeimmät kysymykset 585

Lontoo/Bryssel

Brexit-neuvottelut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Onko brexit-sopimus voitto vai tappio?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Voiko edessä olla vielä uusi kansanäänestys?

3. Miten sopimus ratkaisee Pohjois-Irlannin kysymyksen?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

4. Mitä brexitissä tapahtuu seuraavaksi?

5. Mitä jos brittiparlamentti hylkää sovun?

6. Miksi Britannia on niin jakautunut brexitin suhteen?

7. Mitä käy EU-kansalaisille?

8. Miten brexit-sopu näkyy ihmisten arjessa?