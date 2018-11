Britanniassa jo kaksi tärkeää ministeriä eronnut torstaina vastalauseena brexit-sopimukselle – pääministeri May astuu parlamentin hiostettavaksi, suora lähetys noin kello 12.30

Ulkomaat

Britanniassa jo kaksi tärkeää ministeriä eronnut torstaina vastalauseena brexit-sopimukselle – pääministeri Ma

Lontoo

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Torstaiaamuna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työ- ja eläkeministeri

Britanniassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raab