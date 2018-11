Ulkomaat

Tanska peruu miljoonien eurojen arvosta kehitysapua Tansanialta homo­fobian takia

Tanska

https://www.dr.dk/ligetil/danmark-tilbageholder-millioner-til-tanzania-homofobi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tansania

Lokakuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen