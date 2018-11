”Dinnerille öbaut kasilta?” – Anglismien tunkeutumista suomen kieleen ei voi estää, mutta ne ylittävät monen ärsytyskynnyksen, selviää HS:n kyselystä

Ulkomaat

”Dinnerille öbaut kasilta?” – Anglismien tunkeutumista suomen kieleen ei voi estää, mutta ne ylittävät monen ä

”Mentäiskö

Verkkokyselyn

Lukijoilta

Verkkokyselyyn

”Minulla on 12-vuotias lapsenlapsi, jolle joudun jatkuvasti sanomaan, että puhu suomea, en ymmärrä mitä sanoit.”

Suurin

Vastaajien

Lukijakyselyssä

”Kaapeli, moottori, radio, generaattori, transistori, diodi, elektroniikka eivät ole suomea. – – Energiakvantistakaan ei tullut tarmoerkaletta. Vain sähkö on kotoperäistä onomatopoeettista suhinaa.”

Sukupolvien

Keinotekoisen

Mitään

”Jollet sä puhut tunteista, sä tukehdut” – sinä-passiivi ja pitkässä juoksussa ovat lukijoiden johtavia anglismi-inhokkeja

Nimimerkki

Lukijoilta

Eräs

Kyselyn

Lähes

Kolmosinhokki

Pariinkymmeneen

Anglismikriittisillä