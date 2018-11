Ulkomaat

Pohjois-Korea ilmoitti testanneensa ”ultramodernia” asetta – Yhdysvallat uskoo yhä ydinaseriisunnan jatkuvan

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maanantaina