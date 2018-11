Ulkomaat

Ulkoministeri Soini: Suomi ottaa Venäjän suur­lähettilään puhutteluun gps-häirinnästä

Juuri nyt

Washington

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Soini

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkoministerien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jemenin

Soini

Britannian

Soini