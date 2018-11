Vuosi sitten kadonnut argentiinalainen sukellusvene löytyi 800 metrin syvyydestä – aluksella oli katoamishetkellä yli 40 ihmistä

Ulkomaat

Vuosi sitten kadonnut argentiinalainen sukellusvene löytyi 800 metrin syvyydestä – aluksella oli katoamishetke

Vuosi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hylky oli

Hieman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulipalo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

San Juan