Vuosi sitten kadonnut argentiinalainen sukellusvene on löydetty – aluksella oli katoamishetkellä yli 40 ihmistä

Ulkomaat

Vuosi sitten kadonnut argentiinalainen sukellusvene on löydetty – aluksella oli katoamishetkellä yli 40 ihmist

Vuosi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hieman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katoamisen