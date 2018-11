Demokraattien Stacey Abrams myönsi tappionsa Georgian kuvernöörikisassa – aikoo kuitenkin haastaa osavaltion oikeuteen äänestyksen epäselvyyksien vuoksi

Ulkomaat

Demokraattien Stacey Abrams myönsi tappionsa Georgian kuvernöörikisassa – aikoo kuitenkin haastaa osavaltion o

Demokraattipuolueeseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005887817.html

Kuvernöörinpaikan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy