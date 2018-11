Ulkomaat

Kuivuus paljasti veden alle jääneen kylän Britanniassa

Kuivuuden

Tekojärven

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tekojärveä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy