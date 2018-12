Putinin tähdittämä seinäkalenteri nousi hitiksi Japanissa – kuvissa Venäjän presidentti syleilee koiranpentua, poseeraa aseen kanssa ja pulahtaa hyiseen avantoon

Ulkomaat

Putinin tähdittämä seinäkalenteri nousi hitiksi Japanissa – kuvissa Venäjän presidentti syleilee koiranpentua,

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kalenterikuvissa

Putin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä