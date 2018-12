Ulkomaat

Irak purkaa muureja eliitin turva-alueen ympäriltä Bagdadissa – tarkoin vartioitu hallinto­keskusta aukesi lii

Irakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bagdadin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bagdad

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Irakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osa

Irakin