The Guardian: Pompeijissa varaudutaan Vesuviuksen purkautumiseen – Jos laavavirrat uhkaavat, ihmiset kuljetetaan veneillä Sardiniaan

Ulkomaat

The Guardian: Pompeijissa varaudutaan Vesuviuksen purkautumiseen – Jos laavavirrat uhkaavat, ihmiset kuljeteta

Vesuvius-tulivuoren

Viranomaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vesuvius

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmin

https://www.hs.fi/tiede/art-2000005861090.html