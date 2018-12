Ulkomaat

Poikkeuksellinen käänne oikeudessa: Tuomari haukkui Trumpin ex-neuvon­antajan, perui puheensa ja lykkäsi tuomi

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liittovaltion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sullivan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Flynn

Erikoissyyttäjä

Flynn