Ulkomaat

Bussi suistui tieltä Ugandassa – Ainakin 19 yhdysvaltalaisen vapaaehtoisjärjestön jäsentä kuoli

Ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

19 yhdysvaltalaisen vapaaehtoisjärjestön jäsentä kuoli tiistaina Ugandassa sattuneessa bussiturmassa, uutistoimisto AFP kertoo.Bussi suistui ulos tieltä ja putosi alas vuorenrinnettä.Kuolleiden lisäksi kuusi ihmistä on loukkaantunut vakavasti. Bussissa oli kyydissä yhdysvaltalaisen vapaaehtoisjärjestön jäseniä, jotka olivat matkalla juhlatilaisuuteen Kapchorwaan.Toistaiseksi ei ole tiedossa, mistä järjestöstä on kyse.Ugandan tieverkosto on erittäin huonossa kunnossa. Vuosina 2015–2017 maassa kuoli tieliikenneonnettomuuksissa yli 9 500 ihmistä. AFP:n mukaan tilanne on huonontunut entisestään tämän vuoden aikana.