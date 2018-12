Ulkomaat

Järjestö: Isis teloittanut 700 vankia kahden kuukauden aikana Itä-Syyriassa

Isis on teloittanut lähes 700 vankinaan pitämäänsä ihmistä noin kahden kuukauden aikana Itä-Syyriassa, kertoo ihmisoikeuksia valvova kansalaisjärjestö Syrian Observatory for Human Rights uutistoimisto Reutersin mukaan.Järjestön mukaan teloitetut kuuluivat niiden 1 350 siviilin ja sotilaan ryhmään, jota Isis pitää vankinaan lähellä Irakin rajaa.hallussaan pitämä alue lähellä Hajinin kaupunkia on kutistunut, mutta äärijärjestö sinnittelee siellä yhä ilman aikomusta antautua.Poliittis-sotilaallinen yhteisrintama Syyrian demokraattiset voimat (SDF) on taistellut muun muassa Yhdysvaltojen kanssa Isisiä vastaan alueella, jossa äärijärjestöllä on Reutersin tietojen mukaan yhä ainakin noin viisituhatta taistelijaa. Taistelijoihin kuuluu myös useita muista maista tulleita, joiden kerrotaan olevan valmiita kuolemaan Isisin puolesta.