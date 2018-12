Ulkomaat

Neuvostonostalgia Venäjällä vahvimmillaan yli 10 vuoteen – Neuvosto­liiton hajoaminen harmitti 66:ta prosentti

Moskova

Neuvostoliittoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Talouslehti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulokset