Ulkomaat

Britannia julkaisi suunnitelmansa EU-kansalaisten maahanmuuton säännöistä brexitin jälkeen

Brittihallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brittihallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korjaus kello 17.21: Jutussa mainittiin ensin virheellisesti, että EU-kansalaisten tilapäinen oikeus muuttaa Britanniaan töihin korkeintaan vuoden ajaksi koskisi brexitin siirtymäkautta. Se koskee aikaa mahdollisen siirtymäkauden jälkeen. Siirtymäkaudella maahanmuuton EU-maista on määrä jatkua nykyisillä säännöillä.