Ruotsin syyskuusta asti jatkunut hallitushapuilu sai takarajan, jonka jälkeen joudutaan järjestämään uudet vaalit

Ulkomaat

Ruotsin syyskuusta asti jatkunut hallitushapuilu sai takarajan, jonka jälkeen joudutaan järjestämään uudet vaa

Tukholma

Ruotsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskiviikkona

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy