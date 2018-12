Ulkomaat

Millainen on Kiina vuonna 2049? Asiantuntijat kertovat

Kiinasta

Muutos

Juuri

Pistelaskujärjestelmistä

sanotaan usein, että maasta puuttuu luovuutta. Suurin puute on kuitenkin luottamus – ja menestyksen luomisessa juuri se on tärkein sosiaalinen polttoaine.Kiinan tavoite on tulla globaaliksi supervallaksi vuoteen 2049 mennessä. Silloin nykymuotoinen Kiina täyttää sata vuotta.Välitavoite on vuodessa 2035. Siihen mennessä kiinalaisten elämän pitäisi olla onnellisempaa ja terveempää sekä ympäristön puhtaampi. Maan tulisi olla globaali innovaatiojohtaja ja vaikutusvaltaisempi myös pehmein keinoin, kuten elokuvateollisuudessa ja populaarikulttuurissa.Jos tarkemmat näkemykset Kiinan tulevaisuudesta kiinnostavat, oheisista faktalaatikoista näet kolmen kiinalaisen asiantuntijan arviot omasta maastaan vuonna 2049.Arvio avautuu luettavaksi, kun klikkaat laatikon alaspäin osoittavaa nuolta.alkaa aina sisältäpäin, ja vaikutusvaltaa janoava Kiinakin tietää sen.Tämä näkyy esimerkiksi turvallisuudessa: Kiina on jo vuosien ajan käyttänyt enemmän rahaa sisäisten uhkien ehkäisyyn kuin puolustusbudjettiin. Luottamuksen tarina on samanlainen. Jotta muut maat voisivat luottaa Kiinaan, kiinalaisten on ensin luotettava toisiinsa ja itseensä.Jos Kiina haluaa olla ykkönen innovaatioissa, ilmapiirin on oltava altis uskallukselle, kokeilulle ja epäonnistumisille. Mokaamisen pelko on uutta luotaessa suurin mörkö.tätä ongelmaa sosiaalinen pistelaskusysteemi yrittää korjata. Vaikka osa pistejärjestelmän metodeista ja käyttömahdollisuuksista nostaa karvat pystyyn, sitä motivoiva ongelma on todellinen ja oleellinen.Luottamusongelman ratkaisu tuskin kuitenkaan piilee mustavalkoisissa tulkinnoissa, joita kaupalliset ja valtiolliset pistelaskusysteemit tekevät ihmisistä kerätyn datan perusteella.Esimerkiksi verkkokauppajätti Ant Financialin käyttämä Sesame Credit -systeemi vähentää pisteitä, jos ihminen pelaa liikaa tai ostaa usein olutta. Vaippojen ostosta saa bonusta, koska vanhemmuus tulkitaan vastuulliseksi toiminnaksi.on tärkeä muistaa kaksi asiaa:1. Kiinan pistesysteemit eivät ole yksiselitteisen pahoja.2. On silti fakta, että niiden avulla Kiina pystyy halutessaan lisäämään kontrollia kansalaisistaan.Tärkeintä Kiinalle on kuitenkin lopulta aina se, että maassa on rauha ja valtiota johtaa kommunistinen puolue – myös vuonna 2049.