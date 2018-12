Mittava pedofiiliskandaali jälleen Yhdysvaltojen katolisessa kirkossa: Nyt lasten hyväksikäytöstä epäillään 700:aa papiston jäsentä

Ulkomaat

Mittava pedofiiliskandaali jälleen Yhdysvaltojen katolisessa kirkossa: Nyt lasten hyväksikäytöstä epäillään 70

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Päätös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katolinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy