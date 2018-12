Kylälehtien toimittajia vetoamassa presidenttiin, Putin-kylttejä ja maailmanpolitiikkaa – Tällainen on Putinin perinteinen suuri lehdistötilaisuus

Ulkomaat

Kylälehtien toimittajia vetoamassa presidenttiin, Putin-kylttejä ja maailmanpolitiikkaa – Tällainen on Putinin

Moskova

Torstaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005941552.html

Monet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kysymysvuoron

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perinteisesti