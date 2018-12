Putin pitää suuren lehdistötilaisuutensa, Skripalien myrkyttäjiä tutkinutta toimittajaa ei päästetty paikalle – HS seuraa hetki hetkeltä, suora lähetys käynnissä

Putin viipyy, sali on toimittajia täynnä. Ainakin yksi puuttuu: Venäjän sotilastiedustelun GU:n osuutta Salisburyn myrkytystapaukseen yhdessä Bellingcat-ryhmän kanssa tutkineen The Insider -sivuston päätoimittaja Roman Dobrohotov tviittasi tilaisuuden alla, että valtakunnan suojelupalvelu FSO on kieltänyt häntä tulemasta paikalle.