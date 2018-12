Ulkomaat

”Yhdysvallat heittää omia peli­merkkejään pois” – Trumpin yllättävä Syyria-päätös voi olla joulu­lahja pääviho

Amerikkalaissotilaiden

Trumpin

HS kysyi

Onko Isis todella selätetty?

Miksi Trump päätti vetää joukot pois?

Trumpin

Aaltola

”Joukkojen poisvetäminen voi johtaa houkutukseen täyttää syntyvä tyhjiö.”

Kuinka tärkeää Yhdysvaltojen läsnäolo Syyriassa on?

Mitä vetäytyminen tarkoittaa Venäjän ja Iranin kannalta?

Miten päätös vaikuttaa mahdollisuuksiin löytää poliittinen ratkaisu Syyrian tilanteeseen?

Voiko presidentti yksin päättää joukkojen vetämisestä vai tarvitseeko kongressin tuen?