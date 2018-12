Alumiinikeisari Oleg Deripaska yrittää pelastaa imperiuminsa lahjoittamalla omaisuuttaan pois – menettänyt vuosikymmenessä yli 20 miljardia dollaria

Ulkomaat

Alumiinikeisari Oleg Deripaska yrittää pelastaa imperiuminsa lahjoittamalla omaisuuttaan pois – menettänyt vuo

Venäläinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Reuters

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alumiinikeisarina