Islamabadin salaisissa kotibileissä solmitaan rakkaussuhteita ja nautitaan alkoholia – Rakkausavioliitot yleistyvät myös Pakistanissa, vaikka monille se on vielä mahdotonta

Ulkomaat

Islamabadin salaisissa kotibileissä solmitaan rakkaussuhteita ja nautitaan alkoholia – Rakkausavioliitot yleis

Kello

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotibaareille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bileissä

Myös

Kuten

Missä

Tämä