Ruotsin ”rikollisten välisillä” jengi­ampumisilla on aina myös kolmas osapuoli

on kulkenut koko syksyn kohti uutta ja tuntematonta. Pääministeriehdokkaita on äänestetty nurin, eikä hallitusta saatu edes joululahjaksi. Palataan tammikuussa asiaan.Yhdessä asiassa vuosi kuitenkin päättyy siihen, mistä se alkoikin: lähiöiden jengiampumiset ovat uutisissa. Vuoden alussa murha-aalto koetteli Tukholmaa. Se löi leiman vaalivuoteen. Puhuttiin paljon turvallisuuden tunteesta ja maahanmuuttajien integraation ongelmista.Nyt joulua odotellessa nuoret miehet ovat murhanneet tai yrittäneet murhata toisiaan ampuma-aseilla ja räjähteillä erityisesti Malmössä. Malmössä on tapahtunut kuukauden sisällä viisi ampumatapausta ja kuusi räjähdystä, joiden kaikkien epäillään liittyvän jollain tavalla elämäntaparikollisten miesten välienselvittelyihin.Eniten huomiota herätti 51-vuotiaan miehen kuoliaaksi ampuminen Malmön Möllevångenissa päiväkodin edessä 12. joulukuuta. Poliisin mukaan mies oli pelätty ja keskeinen hahmo Malmön alamaailmassa. Valtakunnan uutisiin nousi myös voimakas rappukäytäväräjähdys Rosengårdin lähiössä maanantain vastaisena yönä.poliitikoille Malmön loppuvuoden väkivalta-aalto on takaisku. Ilman sitä kansalaisille olisi päästy näyttämään myönteistä kehitystä. Tukholman seudulla ampumisiin on kuollut tänä vuonna vähemmän ihmisiä kuin 2017. Päätekijöitä on pidätetty uusien aselakien nojalla ja poliisi on ollut lähiöissä enemmän läsnä. Malmön vuoden 12 kuolemaa nostavat kuitenkin tämän vuoden ampumisissa kuolleiden kokonaismäärän Ruotsissa 44:ään, mikä ylittää yhdellä viime vuoden ennätyslukeman.44 on suuri luku. Vuonna 2017 Ruotsissa tehtiin kaiken kaikkiaan 113 murhaa ja tappoa, joten jengiväkivalta edustaa Ruotsin henkirikoksista merkittävää osaa. Ampuma-aseilla tehtyjen tappojen määrä on myös hyvin suuri verrattuna muihin Euroopan maihin. Dagens Nyheter -lehti laski, että Ruotsissa nuoren miehen kuoleminen ampumisessa on kymmenen kertaa todennäköisempää kuin Saksassa, jossa myös on ollut paljon maahanmuuttoa ja omat integraatio-ongelmansa.on tavattu sanoa, että ampumiset eivät koske ”kolmatta osapuolta”. Rikolliset kun tappavat toisiaan. Nyt käynnissä on havahtuminen siihen, että sanontaa ei kannata liikaa toistella: ampumisissa on aina kolmas osapuoli. Julkisella paikalla tapahtuvat murhat vaikuttavat jokaisen asuinalueen asukkaan turvallisuuden tunteeseen.Ja jonkun poikia, sisaruksia ja ystäviä ovat myös ne miehet, jotka varhaisteini-iässä houkutellaan huumeita myyviin jengeihin ja jotka tulevat muutaman vuoden päästä ammutuiksi jonkin mitättömän rahasumman tai kunniakiistan vuoksi.