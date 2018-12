Ulkomaat

Opiskelijoita kuljettanut bussi suistui rotkoon Nepalissa – yli 20 ihmistä kuoli

Länsi-Nepalissa

on sattunut bussionnettomuus, jossa on kuollut 23 ihmistä, kertoo uutistoimisto AFP nojaten paikallisen poliisin tietoihin.16–20-vuotiaita opiskelijoita ja heidän opettajiaan kuljettanut bussi suistui rotkoon perjantai-iltana syrjäisellä seudulla.Myös opettajat ja bussin kuljettaja kuolivat onnettomuudessa. Bussissa oli onnettomuushetkellä kyydissä 37 ihmistä.14 ihmistä on viety sairaalaan hoidettavaksi.”Esitutkintamme osoittaa, että onnettomuuden syy oli nopeus”, poliisi kertoi AFP:lle.ovat melko yleisiä Nepalissa huonosti huollettujen teiden ja ajoneuvojen sekä holtittoman ajamisen vuoksi.Viime viikolla 20 hautajaisista palaamassa ollutta ihmistä kuoli liikenneonnettomuudessa Nepalissa.