Ulkomaat

Tanssiessaan aseensa vahingossa laukaissut FBI-agentti välttää vankilan – luoti osui sivulliseen

Kesäkuussa

Oikeuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luoti

FBI-agentti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy