Grafiikat näyttävät, miksi Indonesiassa maa järisee ja tulivuoret purkautuvat – Tyynenmeren tulirenkaassa on suurin osa aktiivisista tulivuorista

Ulkomaat

Grafiikat näyttävät, miksi Indonesiassa maa järisee ja tulivuoret purkautuvat – Tyynenmeren tulirenkaassa on s

Indonesian

Lue myös HS:n päivittyvä uutinen tsunamin tuhoista

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005945268.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voimakkaimmat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulivuoren

Lauantaina