Ulkomaat

Kiina kasvoi ulos stetsonistaan – Tulevaisuuden suuri kysymys kuuluu, nouseeko idän supervalta Yhdysvaltain ri

Se oli

Rutiköyhästä

HS on

Kiinan

Kiina ei

Meneillään

Supervaltojen

Trumpin

kymmenen gallonan hattu. Niin amerikkalaiset sanoivat.Kiinan vahva mies Deng Xiaoping https://www.hs.fi/haku/?query=deng+xiaoping sovitti stetsonia päähänsä 2. helmikuuta 1979, kun hän oli valtiovierailulla Yhdysvalloissa. Ohjelmaan kuului rodeoesitys Simontonissa lähellä Houstonia.”Dengille tarjottiin perinteinen texasilainen käsittely”, HS:n uutisessa todettiin. ”Pihvin grillaamista ja punapippuria, rodeo ja lahjaksi palkintohärkä sekä karjapaimenen lierihattu.”Deng (1904–1997) oli juuri saattanut alulle Kiinan talousuudistukset, jotka muuttaisivat Kiinaa ja koko maailmaa järisyttävällä tavalla. Hänen matkaohjelmaansa kuuluivat Texasin lisäksi Washington (Valkoinen talo), Atlanta (Coca Cola ja Ford) sekä Seattle (Boeing).Dengin kiertue oli merkkipaalu Yhdysvaltain ja Kiinan suhteissa.Kuva stetsonpäisestä Dengistä jäi elämään. Hattu oli iso, Deng pieni. Hän oli varreltaan 150-senttinen.Neljä vuosikymmentä myöhemmin kuvaa voi tulkita jälkiviisaudella. Kiinahan sovitti siinä supervallan hattua., sulkeutuneesta kehitysmaasta on sittemmin kasvanut talousmahti, jonka vaikutusvalta ulottuu liki kaikkialle. Kiina on myös avautunut, osittain.Kiinan nousu on lähihistorian häkellyttävimpiä maailmanpoliittisia tapahtumaketjuja. Tärkeydeltään se on samaa luokkaa kuin neuvostoblokin romahdus.Sosialismi ei romahtanut. Se vain muuttui kiinalaiseksi valtiokapitalismiksi.Kiinan itsetietoisuus on kasvanut vähintään samassa tahdissa talouden kanssa.”Kukaan ei ole siinä asemassa, että hän voisi määräillä Kiinan kansalle, mitä sen pitää ja ei pidä tehdä”, Kiinan nykyinen johtaja, presidentti Xi Jinping https://www.hs.fi/haku/?query=xi+jinping lateli tiistaina Pekingissä.Tätä ei kai kukaan ole epäillytkään. Nykymaailmassa kyse on paremminkin siitä, kuinka paljon Kiina pyrkii määräilemään muita.kuluneen viikon aikana ilmestyneessä juttusarjassa hahmottanut Kiinan maailmaa.Olemme kertoneet Kiinan maailmanlaajuisista pyrkimyksistä niin Kaakkois-Aasiasta https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005932520.html kuin Länsi-Afrikasta käsin.Olemme myös selvittäneet Kiinan tavoitteita Suomessa https://dynamic.hs.fi/2018/lappijakiina/?_ga=2.161362238.2012890155.1544971982-792767.1519647684 , erityisesti Lapissa. Pekingin-kirjeenvaihtajamme Katriina Pajari https://www.hs.fi/haku/?query=katriina+pajari puolestaan kirjoitti siitä, mihin suuntaan Kiina https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005941130.html yhteiskuntaansa kehittää.Kiinan kehitystä on toki seurattu Hesarissa aina, ja oman kirjeenvaihtajan voimin jo 1990-luvulta lähtien. Tarkka Kiina-seuranta tulee varmasti jatkumaan, niin kuin se jatkuu kaikkialla siellä, missä tiedonvälitys on vapaata.voimistuminen on megatrendi, jolle toistaiseksi ei näy loppua.Kehityksessä on paljon hyvää. Kiinan kasvu on ollut historian suurin elintaso-ohjelma. Sadat miljoonat ovat nousseet köyhyydestä. Tämä on hieno asia, joskin ympäristö on maksanut kovaa hintaa.Muu maailma on ollut monella tapaa saamapuolella. Useimmat meistä suomalaisista eivät varmaan edes tiedä, kuinka paljon kodeissamme on Kiinassa valmistettuja tuotteita.Eikä Kiinan nousussa ole enää kyse vain tavarasta. Kiinassa tehdään huippuluokan tutkimusta. Voi olla, että tulevaisuuden vallankumouksellisia energiaratkaisuja tai syöpähoitoja kehitetään parhaillaan jossain Shanghain suunnalla.ole enää moneen vuoteen ollut pelkästään investointien kohde. Kiinan valtio ja yksityiset yhtiöt sijoittavat mittavia pääomiaan kaikille mantereille.Kansainväliset investoinnit ovat lähtökohtaisesti täysin normaalia ja usein myönteistä toimintaa. Ne ovat olennainen osa maailman talousjärjestelmää.Taustalla on vain iso mutta. Kiina on diktatuuri, ja etenkin valtionyhtiöiden tekemisiä on tarkasteltava siinä valossa. Jätti-investoinnit köyhiin ja vauraisiinkin maihin lisäävät sortovaltion globaalia vaikutusvaltaa.On myös tärkeä periaatteellinen puoli. Talousmenestyksensä myötä Kiina tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon liberaalille demokratialle – siis tälle meidän järjestelmällemme –, ja itsevaltiaat kautta maailman katsovat itäistä esikuvaa ihaillen.on siis eräänlainen järjestelmien kilpailu. Sen ilmeisin ilmentymä on Kiinan ja Yhdysvaltojen vastakkainasettelu.Se vaikuttaa meihin kaikkiin, joten on paikallaan miettiä perusteita.Yhdysvallat käyttäytyi kultakaudellaan juuri niin härskisti kuin johtovaltiot, hegemonit, ovat kautta aikain tehneet. Etenkin Latinalainen Amerikka oli 1800- ja 1900-luvuilla Yhdysvalloille takapiha, jossa se mellasti mielensä mukaan.Tulee helposti mielleyhtymä nykyiseen Kaakkois-Aasiaan, vaikkapa Kambodžaan, joka on kuin rikkaiden kiinalaisten kasino.Sotilasvoimaansa Kiina ei ole viime vuosina käyttänyt, jos käytöksi ei lasketa aggressiivista reviirinlaajennusta Etelä-Kiinan merellä. Kiina myös tukee lukuisia sortohallintoja tai vähintään ummistaa niiden hirmuteoilta silmänsä.välillä on vissi ero. Yhdysvallat on demokratia, joka on tarpeen tullen asettunut koko voimallaan tyrannioita kuten natsi-Saksaa ja Neuvostoliittoa vastaan.Yhdysvalloissa on yksilönvapaudet, muun muassa sananvapaus. Kulloinenkin hallinto on saanut osakseen äänekästä arvosteltua, ei vähiten nykyisen presidentin valtakaudella. Valtiojohdon mätkintä on luksusta, jota ei harjoiteta Taivaallisen rauhan aukiolla.Kiinan vaikutusvallan kasvaessa on melkoinen tragedia, että Yhdysvalloissa on presidentti, joka tekee parhaansa murentaakseen liberaalin demokratian vetovoimaa.Uhkakuvien maalaajat pelottelevat sillä, että Kiina ja Yhdysvallat ovat törmäyskurssilla, joka pahimmillaan johtaa sotaan https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005332433.html Mitään vääjäämätöntä tässä ei ole. Mutta Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteet ovat viilentyneet ja puheet uudesta kylmästä sodasta yleistyneet.Kauppasotaa on ainakin viritelty. Presidentti Donald Trumpin https://www.hs.fi/haku/?query=donald+trumpin suurimpia vihollisia on kauppavaje, minkä takia hän on pystyttänyt tullimuureja etenkin Kiinan-tuonnille.Supervaltojen kilpailussa rintamalinja on nyt taloudessa, mikä on sikäli ristiriitaista, että Kiinan ja Yhdysvaltain taloudet ovat toisistaan riippuvaisia.Lähivuosikymmeninä järjestelmien voimasuhteet – myös Euroopan osalta – punnitaan sillä, kuka ottaa suurimmat harppaukset tulevaisuuden teknologioissa. Tälläkin saralla Kiina tulee todella lujaa, yhtenä esimerkkinä paljon puhuttu tekoäly.valtakauden toistaiseksi ehkä merkittävin ulkopoliittinen puhe oli lokakuussa, eikä sitä pitänyt Trump, jonka ulkopoliittiset linjanvedot ovat enimmäkseen Twitter-tölväisyn mittaisia.Puheen piti varapresidentti Mike Pence https://www.hs.fi/haku/?query=mike+pence , ja se oli Kiinaan kohdistunut täyslaidallinen https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-administrations-policy-toward-china/ ”Kommunistipuolue havittelee kontrolloivansa 90:tä prosenttia maailman kehittyneimmistä teollisuudenaloista, mukaan lukien robotiikka, bioteknologia ja tekoäly”, Pence sanoi Washingtonissa.

Pence viittasi esimieheensä Trumpiin, jonka mukaan ”me [Yhdysvallat] olemme jälleenrakentaneet Kiinan”. Väite on niin omahyväinen, että siitä melkein pitäisi myöntää jokin palkinto.Pence jatkoi syyttämällä, että nyt Kiina kiittää varastamalla Yhdysvalloilta teollisia salaisuuksia.”Varastettua teknologiaa käyttäen Kiinan kommunistipuolue takoo auroja aseiksi massiivisessa mittakaavassa.”Varapresidentin Kiina-purkaus oli poikkeuksellisen raju. Ryöpytystä jatkui ja jatkui ja jatkui.On mahdoton tietää, miten jatkuu Kiinan ja Yhdysvaltojen tarina. Mutta on helppo ennustaa, ettei Xi Jinpingin päässä koskaan nähdä stetsonia.