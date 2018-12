Indonesian katastrofivirasto tiedotti virheellisesti, ettei tsunamivaaraa ole – maassa ei ole tehokasta varoitusjärjestelmää

Ulkomaat

Indonesian katastrofivirasto tiedotti virheellisesti, ettei tsunamivaaraa ole – maassa ei ole tehokasta varoit

Juuri nyt

Indonesian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005945268.html

Indonesian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää:

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005945411.html

Indonesia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime syyskuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005928733.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoden 2004