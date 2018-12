Robottikoira saattaa lönkytellä vastaan jo ensi vuonna – Boston Dynamics rakentaa pelottavan aidonnäköisiä robotteja, mutta mitä salaperäinen yhtiö oikeasti tavoittelee?

Ulkomaat

Robottikoira saattaa lönkytellä vastaan jo ensi vuonna – Boston Dynamics rakentaa pelottavan aidonnäköisiä rob

Kiehtovaa!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jo ensi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Robotit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samalla

Toiseksi

Vaikuttavimmat

Siksi ei

Vaikuttavista

Roboteissa