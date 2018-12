Ulkomaat

Hyökkääjät iskivät Libyan ulkoministeriöön Tripolissa – Useita kuoli ja haavoittui

Itsemurhapommittajat

Turvallisuusjoukot

hyökkäsivät tiistaina Libyan ulkoministeriöön Tripolissa, uutistoimistot kertovat.Terveysministeriö on vahvistanut kolmen kuolleen ja yhdentoista haavoittuneen, Reuters kertoo.Kolmea hyökkääjää epäillään jihadistijärjestö Isisin jäseniksi. Ministeriön vartija surmasi heistä yhden, kaksi räjäytti itsensä hengiltä rakennuksen sisällä. Paikalla käytiin myös tulitaistelua.ympäröivät rakennuksen, josta nousi runsaasti savua, ja ihmisiä vietiin sairaalaan, Reuters kuvaili tilannetta ulkoministeriön rakennuksen luona. Ulkoministerin kerrottiin olevan turvassa.Mikään taho ei heti ilmoittanut olevansa hyökkäyksen takana, AFP kertoo.Libya on vailla vahvaa keskushallintoa. Vallasta taistelevat monenlaiset ryhmittymät. Isis on käyttänyt hyväkseen sekasortoista tilannetta ja saanut maassa jalansijaa.Yhdysvallat on tehnyt Libyassa iskuja jihadisteja vastaan.