Ulkomaat

Indonesian tsunamialueelle annettiin varoitus korkeista aalloista ja äärimmäisistä sääilmiöistä

Indonesian

Krakatau-tulivuorella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelastustyöntekijät