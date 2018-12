Ulkomaat

Ukrainaan kuukaudeksi julistettu sotatila päättyi

Ukrainassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sotatila julistettiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kertšinsalmen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS:n entisen