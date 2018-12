Ulkomaat

HS-analyysi: Venäjän hypersooninen ydinohjus muuttaa kilpavarustelua, koska sitä on liki mahdoton tuhota

Ohjus­kokeest

a

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kilpavarustelu siirtyy hyökkäysaseisiin.

Hypersoonisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Avangardin