”Sinä tuot ebolaa tänne” – historian toiseksi laajin epidemia leviää Kongossa, mutta paikalliset pelkäävät länsimaalaisia hoitajia

Ulkomaat

”Sinä tuot ebolaa tänne” – historian toiseksi laajin epidemia leviää Kongossa, mutta paikalliset pelkäävät län

Kongon

Ebolatapausten

Avustustyöntekijät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Wessels

Kongon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oppositio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyse