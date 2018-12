Ebola leviää nopeasti Kongossa – historian toiseksi laajin epidemia estää äänestämisen vaaleissa kahdessa kaupungissa

Ulkomaat

Ebola leviää nopeasti Kongossa – historian toiseksi laajin epidemia estää äänestämisen vaaleissa kahdessa kaup

Kongon

Ebolatapausten

Avustustyöntekijät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Wessels

Kongon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oppositio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyse