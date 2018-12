Ulkomaat

Obamat ovat Yhdysvalloissa ihailluimpia ihmisiä – Donald Trump heti toisena Barack Obaman jälkeen

Yhdysvalloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viidentoista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Gallup-kyselyjä