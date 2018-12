Ulkomaat

Hakkerit varastivat lähes tuhannen pohjois­korealaisen loikkarin henkilö­tietoja

Hakkerit

Tietomurto

Etelä-Korean

ovat vieneet lähes tuhannen Etelä-Koreassa asuvan Pohjois-Koreasta loikanneen ihmisen henkilötietoja, uutistoimistot kertovat. Pelättävissä on, että tietovuodon vuoksi loikkareihin voi kohdistua uhka Pohjois-Koreasta.Tiedossa ei kuitenkaan ole, keitä tietomurron tehneet hakkerit ovat. Poliisitutkimukset tekijöiden selville saamiseksi ovat käynnissä. Aiemmin pohjoiskorealaisia hakkereita on syytetty verkkohyökkäyksistä Etelä-Korean yrityksiä ja valtionlaitoksia vastaan.Etelä-Korean viranomaisten mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun pohjoiskorealaisten loikkareiden henkilötietoja, kuten nimiä ja osoitteita, on varastettu näin paljon, uutistoimisto AFP kertoo.tehtiin Hana-keskukseen, jonka tehtävänä on auttaa Pohjois-Koreasta paenneita asettumaan Etelä-Koreaan ja totuttautumaan elämään markkinataloudessa.Tietovuoto tapahtui henkilökohtaisen tietokoneen kautta. Haittaohjelma tuli tietokoneelle sähköpostitse; lähettäjällä oli eteläkorealainen osoite, uutistoimisto Reuters kertoo. Pahaa aavistamaton työntekijä avasi sähköpostin.Etelä-Koreassa on 25 keskusta, jotka tukevat 30 000:ta maassa asuvaa pohjoiskorealaista loikkaria.Viranomaiset ovat tutkineet Hana-keskuksen kaikki tietokoneet mutta merkkejä muusta tietovuodosta ei ole löytynyt.yhdentymisministeriö pyysi loikkareilta anteeksi tietovuotoa ja lupasi toimia heidän henkilötietojensa turvaamiseksi.Pohjois-Korean valtiollinen media on uhannut, että loikkarit, jotka osallistuvat aktiivisesti Pohjois-Korean hallinnon vastaiseen toimintaan, vaiennetaan.Viime vuosina useat loikkarit ovat kadonneet mutta ilmestyneet myöhemmin julkisuuteen Pohjois-Korean valtionmediassa, jossa he ovat arvostelleet Etelä-Koreaa ja loikkareiden kohtaloa.