Ulkomaat

Tämä nukke ei ole leikin asia

Tämä nukke ei ole leikin asia Venäjällä aborttien määrä pienenee, mutta kaukoidässä abortti on yhä keskeinen ehkäisykeino. Niinpä abortin vastustajat ovat alueella erityisen aktiivisia.

Vladivostok/Birobidžan/Habarovsk Psykologi Jelena Vološinalla on hyllyssään laatikollinen nukkeja, joilla ei leikitä. Styroksilaatikossa on viisi muovista nukkea, jotka kuvaavat eri-ikäisiä alkioita ja sikiöitä oikeassa koossaan. Pienin on 6-viikkoinen, suurin 20-viikkoinen.